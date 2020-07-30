Чиновников мэрии в ЯНАО отправили убирать огромные свалки

Администрацию Муравленко обязали убрать незаконные свалки бытового мусора в городских лесах. Как выяснила прокуратура ЯНАО, отходы разбросаны на территории в 7 гектаров в местах, где привыкли проводить время местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуроры обнаружили, что в лесах находятся больше 20 нелегальных свалок. Туда свозят строительный и бытовой мусор. Кроме того, в кучах были найдены и опасные горючие отходы, которые могли привести к пожару. «По своему назначению городские леса, выполняя защитные и санитарно-гигиенические функции, являются рекреационными лесами, где осуществляется отдых жителей города», — пояснили в окружной прокуратуре.
Из-за этого мэрия Муравленко получила 22 иска от надзорного ведомства. Чиновников администрации обязали ликвидировать лесные свалки. Суд удовлетворил требования прокурора, мэрия уже приступила к работе.
Ранее из-за бездействия чиновников был наказан мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. Природоохранная прокуратура ЯНАО нашла незаконные свалки строительных отходов прямо в черте города. Только после прокурорской проверки мэрия газовой столицы обратила внимание на жалобы горожан и приступила к устранению свалок.
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