29 июля 2020
28 июля 2020

Чиновников мэрии в ЯНАО отправили убирать огромные свалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , отходы, полигон тбо, мусорка, ковш экскаватора, свалка, помойка, эскаватор
Администрация Муравленко получила больше 20 исков из-за свалок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрацию Муравленко обязали убрать незаконные свалки бытового мусора в городских лесах. Как выяснила прокуратура ЯНАО, отходы разбросаны на территории в 7 гектаров в местах, где привыкли проводить время местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуроры обнаружили, что в лесах находятся больше 20 нелегальных свалок. Туда свозят строительный и бытовой мусор. Кроме того, в кучах были найдены и опасные горючие отходы, которые могли привести к пожару. «По своему назначению городские леса, выполняя защитные и санитарно-гигиенические функции, являются рекреационными лесами, где осуществляется отдых жителей города», — пояснили в окружной прокуратуре.

Из-за этого мэрия Муравленко получила 22 иска от надзорного ведомства. Чиновников администрации обязали ликвидировать лесные свалки. Суд удовлетворил требования прокурора, мэрия уже приступила к работе.

Ранее из-за бездействия чиновников был наказан мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. Природоохранная прокуратура ЯНАО нашла незаконные свалки строительных отходов прямо в черте города. Только после прокурорской проверки мэрия газовой столицы обратила внимание на жалобы горожан и приступила к устранению свалок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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