Экс-спикер курганской облдумы займет новый пост

В Курганской областной думе фракцию «Единой России» возглавил Марат Исламов. Об этом URA.RU сообщил секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев.
«Сегодня члены фракции тайным голосованием избрали председателем Марата Исламова», — рассказал URA.RU Кафеев. Всего в фракцию партии в облдуме нового созыва вошли 27 человек.
В предыдущем составе облдумы фракцию партии возглавлял Кафеев. В этот раз он не стал выдвигать свою кандидатуру, так как есть рекомендация совмещать данный пост вместе с должностью секретаря регионального отделения.
С 2004 по 2010 год Марат Исламов был председателем Курганской облдумы. В региональной думе следующих созывов он занимал пост заместителя председателя.
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