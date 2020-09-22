22 сентября 2020

Экс-спикер курганской облдумы займет новый пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, исламов марат, газета, заседание областной думы
Председателем фракции «Единой России» в облдуме стал Марат Исламов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской областной думе фракцию «Единой России» возглавил Марат Исламов. Об этом URA.RU сообщил секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев.

«Сегодня члены фракции тайным голосованием избрали председателем Марата Исламова», — рассказал URA.RU Кафеев. Всего в фракцию партии в облдуме нового созыва вошли 27 человек.

В предыдущем составе облдумы фракцию партии возглавлял Кафеев. В этот раз он не стал выдвигать свою кандидатуру, так как есть рекомендация совмещать данный пост вместе с должностью секретаря регионального отделения.

С 2004 по 2010 год Марат Исламов был председателем Курганской облдумы. В региональной думе следующих созывов он занимал пост заместителя председателя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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