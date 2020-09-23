В ЯНАО назвали сроки ремонта самой проблемной трассы региона

На участке Пуровск — Коротчаево укладывают дорожные плиты Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

На автомобильной трассе между Пуровском и Коротчаево в ЯНАО полностью заменят дорожные плиты до конца текущего года. Об этом заявил замдиректора окружной «Дорожной дирекции» Александр Симонов. По его словам, больше половины участка уже приведено в порядок.

«Увеличиваем объемы работы по замене и выравниванию плит на этом участке, подрядчики дополняют количество бригад. Задействовано 20 единиц спецтехники и 90 человек персонала», — пояснил Симонов. Как уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО, работы на участке ведутся с июня. «На сегодня приведено в порядок 3870 штук. Осталось выровнять и частично заменить еще порядка 1500 штук», — добавили в окружной администрации.

Параллельно с этими работами ремонтники готовятся к реконструкции участка в районе Пуровского ЗПК протяженностью 1,5 километра, где должны построить путепровод и подъезды к нему. «Сейчас там уложено покрытие из железобетонных плит. Работы завершатся до конца 2021 года», — пояснили в правительстве ЯНАО. В следующем году в планах у дорожников капремонт оставшихся участков.

В конце августа губернатор Дмитрий Артюхов жестко раскритиковал работы на участке между Пуровском и Коротчаево. Глава Ямала признал, что дорога является самой проблемной для жителей региона. Через несколько дней после этой критики был уволен глава департамента дорожного хозяйства Максим Першиков.

Участок Пуровск — Коротчаево относится к стратегической дороге из Салехарда в Сургут, единственной, связывающей ЯНАО и ХМАО. Трассу не могут отремонтировать уже несколько десятков лет. Участок, как планирует ямальский департамент транспорта, полностью покроют асфальтом только к 2024 году.