Владимир Сажин (слева) стал новым вице-спикером облдумы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Первым вице-спикером Курганской областной думы 25 сентября избран депутат Владимир Сажин. Ранее источники URA.RU называли его основным претендентом на этот пост.

«Счетная комиссия установила: число голосов за — 31, против — один», — огласили итоги голосования в Курганской областной думе. Сажин был единственным кандидатом, выдвинутым на пост первого вице-спикера.

«Сажин избирается в областную думу с 2004 года по Шумихинскому округу. В предыдущие два созыва он умело руководил деятельностью комитета по региональной политике. Ни разу не пропустил заседания комитета и областной думы», — рассказал перед голосованием спикер облдумы Дмитрий Фролов, представляя депутатам кандидата на пост своего заместителя.

Помимо этого депутаты утвердили руководителей комитетов Курганской облдумы. Как и ожидалось, Евгений Кафеев сохранил за собой пост руководителя комитета по экономической политике. Марат Исламов продолжит в новом созыве руководить бюджетным комитетом, а Федор Ярославцев — комитетом по законодательству. Руководителем аграрного комитета стал Александр Брюханов, которого также называли одним из претендентов на этот пост. Председателем комитета по региональной политике стал бывший замгубернатора Курганской области Вадим Шумков (тезка губернатора).

Комитет по соцполитике будет возглавлять железнодорожник Сергей Поваренко. Однако инсайдеры не исключают, что вскоре он может передать руководство экс-главе этого комитета Елене Воронович. Она может стать депутатом облдумы вместо Сергея Муратова, которого избрали новым представителем Курганской области в Совете Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что председателем нового созыва Курганской облдумы 25 сентября выбрали Дмитрия Фролова.