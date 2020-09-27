В Половинском районе ищут замену экс-главе Армэну Хачатуряну (на фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Половинского района Курганской области назначен на 13 ноября. Объявление об этом опубликовано на сайте муниципалитета. Предыдущий конкурс, назначенный на 12 мая, признан не состоявшимся.

«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Половинского района», — говорится в объявлении. Документы от потенциальных конкурсантов принимаются в районной администрации с 28 сентября по 12 октября. Конкурсная комиссия будет оценивать претендентов на основании представленных ими документов об образовании и трудовой деятельности. Затем с каждым из них проведут индивидуальное собеседование. Окончательное решение примет районная дума.

Должность главы Половинского района вакантна уже более полугода. Экс-глава Армэн Хачатурян объявил о своей отставке 12 марта, заявив, что не хочет занимать должность «просто ради статуса». В начале сентября он избран депутатом Половинской районной думы.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Половинского района, назначенный на 12 мая, не состоялся, так как в нем участвовал только один кандидат. Как ранее сообщало URA.RU, на конкурс изначально заявлялись пожарный и специалист по защите информации в районной администрации, однако позже один из них отозвал свое заявление. Инсайдеры сообщали, что оба кандидата не устроили областное правительство, которое и убедило одного из них забрать заявление. В результате конкурс отложили из-за выборов нового созыва районной думы.