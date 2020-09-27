Парк Дружбы между Россией и республикой Корея открылся в Тюмени 19 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени парк Дружбы между Россией и республикой Корея начали ремонтировать сразу после открытия, которое состоялось 19 сентября. Об этом тюменцы сообщили в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». Пользователи предположили, что работы по обустройству парка изначально были выполнены некачественно.

«Недавно был открыт парк Дружбы между Россией и Республикой Корея. По всей видимости, это было сделано ради показухи, так как в парке продолжаются ремонтные работы», — предположил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласились. «Кто там был, тот видел, как наспех накидана брусчатка: все буграми и ямами. Сделано все на отшибись, все надо переделывать!» — считает Юлия Замужем. «Я говорил, что ничего не готово, а они открыли. Мы крыши там до конца еще не доделали, коньки еще ставить надо», — заявил Яков Кошкаров.

В пресс-службе горадминистрации агентству сообщили, что рассказать о причинах ремонта не могут. «Парк был построен на частные деньги и на баланс города он не переведен. Лучше обратиться к инвестору», — пояснили в ведомстве. В приемной почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева, который проинвестировал строительства парка, URA.RU заявили, что отчитываться о ремонтных работах не собираются. «Это частный культурный объект, построенный на частные деньги. Какие там ремонтные работы делаются, мы обсуждаем внутри компании. Журналистам об этом рассказывать мы не собираемся», — пояснили там агентству.