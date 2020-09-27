Авторитетный бизнесмен использует бренд «Единой России» на довыборах в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская «Единая Россия» окончательно утвердила в статусе кандидатов на довыборах в гордуму Екатеринбурга бывшего справедливоросса Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район) и предпринимателя Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район) — креатур авторитетного бизнесмена, который при помощи партии хочет расширить свою фракцию оппонентов мэра в представительном органе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

По информации агентства, на вечернем собрании партийцев не обсуждался скандал на праймериз 25 сентября. Тогда пятеро кандидатов покинули заседание, возмутившись тем, что правила голосования были изменены за сутки до праймериз — в интересах кандидатов авторитетного бизнесмена, планирующего усилить давление на администрацию Екатеринбурга через дополнительные мандаты в гордуме. Известно, что возмущенные единороссы направили обращение в адрес секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака.

Предполагалось, что после приезда в Екатеринбург руководителя Уральского межрегионального координационного совета «ЕР» Ивана Квитки 26 сентября, итоги голосования могут быть аннулированы. «[Но] во время заседания политсовета эта тема вообще не обсуждалась», — отметил инсайдер, уточнив, что на встрече Швалев и Чачин, ранее связанные с «СР», «признали верность идеалам „Единой России“» и обещали вступить в партию в ближайшее время. «Все разошлись в хорошем настроении — под смех. Хотя кто-то, конечно, был удивлен», — описал атмосферу заседания источник.

За час до собрания единороссов своих кандидатов на довыборы выдвинула «Справедливая Россия» (изначально авторитетный бизнесмен планировал использовать эту партию, а не «ЕР»). Ими стали православная активистка Оксана Иванова (округ №3) и общественник Александр Смолин (округ №9). Предполагается, что Иванову и Смолина поддержит истеблишмент, недовольный планами авторитета укрепить свой пул депутатов в гордуме и продолжить атаки на мэрию. Довыборы в гордуму намечены на 22 ноября.

Ранее перед авторитетным бизнесом капитулировали ЛДПР, выдвинувшая технических кандидатов, а также партия «Яблоко». Последняя по итогам праймериз поддержала общественников, которые, по информации агентства, согласились не критиковать Чачина и Швалева в ходе кампании.