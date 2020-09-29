В скандальном районе ЯНАО чиновника уволили за коррупцию

Коммерсанты нарушили антикоррупционное законодательство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор муниципального предприятия «Мужевское» Артем Дубинин был уволен с занимаемой должности по представлению прокуратуры ЯНАО. Как сообщили представители надзорного ведомства, решение об увольнении принял глава Шурышкарского района — здесь с начала года коррупционные нарушения раскрываются не первый раз.

Конфликт интересов заключался в том, что директор муниципального сельхозпредприятия больше двух лет одновременно являлся одним из учредителей ООО СП «Горковское», не уведомляя об это работодателей. «Унитарным предприятием в марте 2018 года за 18,75 млн рублей приобретен комплекс по убою и первичной переработке северных оленей, — сообщили в прокуратуре ЯНАО. — В декабре 2019 года комплекс был на три месяца безвозмездно передан в пользование ООО СП „Горковское“, в результате чего коммерческая организация осуществляла свою деятельность за счет муниципального имущества».

За причастность к незаконной передаче имущества и нарушение антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены еще двое чиновников. По информации прокуратуры, речь идет о начальниках управления имущества и кадрово-правового управления администрации района.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Шурышкарском районе организованная группа довела до кризисного состояния стратегическое унитарное предприятие. В аффилированные коммерческие организации «утекло» 300 млн бюджетных рублей.