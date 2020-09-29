В Кургане власти сносят павильон экс-главаря ОПГ

Спорный павильон на Некрасовской ярмарке курганские власти решили снести Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане владелица павильона на Некрасовском рынке, который раньше принадлежал экс-главарю ОПГ Дмитрию Попову, а позднее был куплен у других лиц, получила уведомление о сносе. Об этом предприниматель рассказала URA.RU.

«Получила уведомление о сносе. При этом ни разу в отличии от других предпринимателей на рынке, мне не предложили сделать реконструкцию. Я готова вложить деньги, но указание съехать», — уточнила девушка.

С ее слов, она обращалась в мэрию, но павильон не включили в схему нестационарных торговых объектов. Так же она писала мэру Андрею Потапову с просьбой выделить землю для «размещения элемента благоустройства территории». Девушка ссылалась на предоставление такого участка одному из бизнесменов. Ответ, с ее слов, не поступил.

В мэрии ей подтвердили, что под снос павильон попал не случайно. «У департамента [экономического развития] есть полномочия по выявлению незаконных объектов. Видимо запрос был по вашему объекту, раз не было подтверждающих документов», — пояснили в мэрии.

Там уточнили, что предложение о реконструкции должно было поступить от организатора ярмарки «Курганского центрального рынка». Девушка акцентировала, что по решению УФАС центральный рынок не может быть организатором раз земля муниципальная.

В пресс-службу администрации направлен запрос по решению УФАС. На момент публикации ответ не поступил.

Сейчас на Некрасовской ярмарке проводится реконструкция. Уже обновлены рыбные ряды. Начато строительство крытого рынка.