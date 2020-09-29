29 сентября 2020

Жителей Кургана вербуют международные преступники. Предлагают реальные деньги и поездки в Европу

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы участвуют в новом виде махинаций международного уровня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Международные преступные сообщества привлекают жителей Кургана к обналичиванию незаконных денег. Иногда переводы снимают со счетов в курганских офисах банков. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Тема европейских денег сейчас актуальна. Мошенники прогоняют их через электронную валюту в зарубежные банки. Обходными путями задействуют курганцев через открытые на них счета. Наличные снимают — часть отправляют организатору, часть себе», — пояснил один из источников, близкий к финансовой сфере.

С его слов, мошеннические схемы становятся изощреннее. К примеру, привлекают молодых людей в качестве так называемых бегунков. Они открывают счета в европейских банках. Им перечисляют туда незаконную валюту, за которой они выезжают заграницу. «Приезжает бегунок, заходит со своей карточкой, снимает деньги и летит обратно. Заработок доходит до миллиона рублей в месяц. Но они рискуют при снятии наличных. Второй риск на границе, но там главное не превысить разрешенную для вывоза сумму», — пояснил инсайдер.

Источник близкий к силовым структурам пояснил, что мошенничество под особым контролем. Недавно в регионе работали силовики из Москвы. «Деньги были похищены со счета московского юрлица. В Курган перегнали 500 тыс. р. Курганские успели обналичить деньги с карты и перегнать долю заказчику. Когда их взяли, на руках было 200 тыс. (их доля)», — пояснил инсайдер. Он добавил, что силовики отрабатывают всю мошенническую схему, а подозреваемые задержаны.

Ранее агентство сообщало, что курганские бандиты с телефонного мошенничества платили сургутскому вору в законе Владимиру Зятькову по кличке Зятек. Он был «смотрящим» на территории регионов Западной Сибири.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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