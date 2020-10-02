В Кургане не смог приземлиться самолет из Москвы

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, туман, рассвет, самолет
Самолет был вынужден сесть в Тюмени из-за тумана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за густого тумана самолет из Москвы в Курган (рейс UT-265) вынужденно приземлился на запасном аэропорту в Тюмени. Там пассажиры дожидаются улучшения погодных условий, чтобы прилететь в Курган.

Рейс вылетел из Москвы в 23:20 (по мск. времени). «Наш самолет произвел посадку в аэропорту „Рощино“ в 5:10. От имени авиакомпании Utair приносим свои извинения за доставленные неудобства», — передал URA.RU цитату бортпроводника один из пассажиров рейса.

Со слов очевидца, вначале вылет из Тюмени перенесли на 6:30, потом в 7:30, и так далее. При этом авиакомпания покормила пассажиров едой.

В пресс-службе курганского аэропорта URA.RU подтвердили задержку вылета рейса из-за тумана. «Время вылета будет зависеть от погоды», — уточнили в аэропорту.

Ранее о густом тумане в Кургане предупреждало ГУ МЧС России по Курганской области. Днем ранее из-за тумана были задержки рейсов из Тюмени и Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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