В Кургане резко упали цены на скоростную «Ласточку»

В октябре более чем на половину подешевели билеты на электропоезд «Ласточка» из Кургана в Екатеринбург. О скидке до конца года указано на сайте РЖД.
«С 1 октября по 25 декабря пассажиры скорых дневных поездов „Ласточка“ № 850/849 Екатеринбург — Курган смогут совершать поездки по специальным ценам. В рамках акции оформить проездной документ на „Ласточку“ можно по цене от 395 рублей», — указано на сайте.
Поезд «Ласточка» курсирует ежедневно: отправление из Екатеринбурга в 18:50, из Кургана — в 06:45, сообщает РДЖ. Скидки распространяются на билеты 2-го класса. В разные даты отправления поездов размеры скидок будут разными. Так, например, в октябре пассажиры «Ласточки» в Кургане сэкономят 59%.
Поезд «Ласточка» по маршруту Курган — Екатеринбург — Курган запустили в апреле. Из Кургана в Екатеринбург время в пути занимает 5 часов 22 минуты, в обратном направлении 4 часа 58 минут.
В начале года правительство Курганской области объявило, что пятивагонная «Ласточка» заменит существующий состав. Тогда сообщалось, что время следования «Ласточки» будет меньше. Про новый поезд на данном маршруте начали говорить в прошлом году.
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