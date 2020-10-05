«Уральские авиалинии» закрывают рейсы из Челябинска в Москву

«Уральские авиалинии» прекращают возить челябинцев в столицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В «Уральских авиалиниях» с 12 октября отменят рейсы из Челябинска в Москву. Восстановить расписание планируется 21 марта 2021 года, сообщили URA.RU.

«Отмена рейсов в столицу связана с оптимизацией расписания маршрутной сети. Мы работаем в антикризисном режиме. Для тех, кто уже приобрел билеты на эти рейсы, будет осуществлен возврат денег либо предложен трансфер другими авиакомпаниями», — уточнили URA.RU в компании «Уральские авиалинии».

В авиакомпании добавили, что сделают исключение на новогодние каникулы: рейсы из Челябинска в столицу возобновят на период с 25 декабря до 12 января. Продажа билетов на эти даты открыта частично.

С начала эпидемии коронавируса в компании приостановили полеты по большинству направлений. В марте 2020 года эксперты спрогнозировали, что без денежных вливаний от правительства РФ в размере 21 млрд рублей авиаперевозчик прекратит деятельность. В конце сентября стало известно, что «Уральским авиалиниям» удалось заручиться поддержкой уральского полпреда Николая Цуканова и правительства РФ. В итоге «Уральские авиалинии» стали первой компанией, которая во время пандемии коронавируса получила кредит на 3 млрд рублей на 12 месяцев по льготной процентной ставке под 2% от «Сбербанка» по госпрограмме поддержки системообразующих предприятий.