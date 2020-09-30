В Курганской области возвращают дистанционный режим работы

Работодателям Курганской области рекомендуют с 1 октября по максимуму переводить сотрудников на удаленный режим работы. Об этом говорится в решении регионального операштаба, который опубликовала администрация Шадринска.
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, перевести работников старше 65 лет и сотрудников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы», — говорится в документе. Это касается тех, кто страдает заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы или имеет онкологические заболевания. «Предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах», — отмечается в решении оперштаба.
Срок исполнения документа — с 1 октября. Жителям региона в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, минимизировать посещение общественных мест, использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор вне дома.
По данным источников URA.RU, близких к властям региона, часть сотрудников областного правительства также переводят на удаленку. По словам инсайдеров, власти разработают график удаленной работы чиновников: «Вначале одни будут работать из дома, другие — как обычно. Потом будут меняться». Получить оперативные комментарии департамента информационной и внутренней политики URA.RU не удалось, направлен письменный запрос.
Ранее стало известно, что в Курганской области полностью закрыты на карантин три школы и шесть детских садов. Все — из-за роста заболеваемости ОРВИ. Из-за COVID-19 на карантин посадили шесть классов в четырех школах Петуховского, Каргапольского, Кетовского и Куртамышского районов.
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