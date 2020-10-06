Контрагент корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область), — ООО «НПО Вторпромресурсы» (Московская область), — подал в суд на титанового гиганта из-за разрыва договора. Об этом сообщается в картотеке дел свердловского арбитража.
«Арбитражный суд Свердловской области, ознакомившись с исковым заявлением ООО „НПО Вторпромресурсы“ к корпорации „ВСМПО-Ависма“ о признании отказа от договора недействительным и о взыскании убытков в размере 755 млн рублей, определил исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.
«НПО Вторпромресурсы» подало иск к «ВСМПО-Ависма» 3 сентября. Заседание суда по делу назначено на 8 октября. Получить оперативные комментарии от сторон не удалось. В «НПО Вторпромресурсы» на звонки корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе корпорации «ВСМПО-Ависма» уточнили, что не комментируют «обычные споры хозяйствующих субъектов».
ООО «НПО Вторпромресурсы» — один из крупнейших заводов ферросплавов и производителей титана на территории России. По данным сайта предприятия, среди потребителей продукции числятся «ВСПМО-Ависма», Сталь «ММК-Метиз», ПАО «Северсталь», «ОМЗ-Спецсталь».
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и ключевым поставщиком титановых компонентов для компаний мировой авиакосмической промышленности. Выручка предприятия из-за коронавирусного кризиса за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть уменьшило объем выпускаемой продукции, секвестировало все непрофильные расходы. Чтобы обеспечить трудом сотрудников, руководство корпорации создало новый цех № 52, работники которого занимаются разбором завалов в цехах и на складах, уборкой территории и благоустройством социальных объектов предприятия.
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