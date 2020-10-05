Больницы ЯНАО усилят врачами из других регионов

Во время первой волны коронавируса медики из других регионов уже работали в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае, если медицинского персонала ЯНАО не будет хватать в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, власти будут приглашать в регион приезжих специалистов. Об этом заявил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов во время осмотра строящегося инфекционного госпиталя в Новом Уренгое.

«По кадрам вопросы решены. Мы усиливались, когда была первая волна. Приглашали некоторых внешних специалистов. И осталась контактная сеть людей, которые, в случае чего, готовы снова приехать на Ямал. У нас им понравилось: коллектив, условия работы», — сообщил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы журналистов. По словам губернатора, подобные проблемы будут решаться «по мере поступления».

Еще в середине июня губернатор Дмитрий Артюхов поручил подготовить ЯНАО ко второй осенней волне коронавируса. Сразу после этого округ начал строительство двух инфекционных центров в Салехарде и Новом Уренгое, в них суммарно разместят до 300 человек.

Деньги выделили из бюджета Ямала, общая сумма превышает 2,4 млрд рублей. Оба центра планировали возвести уже к сентябрю-октябрю, несмотря на то, что прописанный в договоре срок — до 1 января 2021 года.

Сейчас на фоне новой волны пандемии власти разворачивают ранее закрытые инфекционные госпитали. Новые места для пациентов с коронавирусом готовятся в Новом Уренгое, Ноябрьске, Тазовском, Надыме и Лабытнанги.