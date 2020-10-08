Власти Кургана начали готовиться к Новому году

Места для продажи елок в Кургане распределят на аукционе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана утвердила новое положение об организации торговли новогодними елками и определила 27 мест, где разрешено их продавать. Постановления об этом опубликованы на сайте муниципалитета.

«Период организации торговли новогодними елками и товарами новогоднего ассортимента устанавливается с 15 декабря по 31 декабря», — отмечается в документах. Запрещено продавать елки в зонах охраны объектов культурного наследия, в арках, на детских и спортивных площадках, автостоянках, парковках и остановках общественного транспорта. Товар не должен мешать перемещению пешеходов и транспорта, ограничивать свободную видимость участникам дорожного движения.

Места для продажи елок будут распределяться на аукционе. В нем могут участвовать юридического лица и предприниматели, не признанные банкротами и не находящиеся в стадии ликвидации. Кроме того, они не должны иметь долгов перед бюджетом Кургана за предыдущий год. «Уличная торговля, организованная… без договора предоставления торгового места для организации торговли новогодними елками (товарами новогоднего ассортимента) в нарушение настоящего положения, считается торговлей в неустановленных местах», — указано в постановлении администрации.

Другим постановлением определены 27 мест, где можно продавать новогодние елки, и восемь мест для продажи товаров новогоднего ассортимента, расположенные в разных частях города. «Рекомендовать УМВД России по городу Кургану обеспечить охрану общественного порядка в местах организации торговли новогодними елками и товарами новогоднего ассортимента», — говорится в документе.