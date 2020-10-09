На Москву надвигаются ливни

Жители столицы не увидят солнце еще минимум неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Синоптики прогнозируют дождливую и пасмурную погоду в ближайшую неделю. Осадки ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове, Липецке и Смоленске.

«В предстоящие выходные и на следующей неделе, до субботы, будут дожди в Москве», — сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ТАСС.

Циклоническая циркуляция, как называет это явление Варакин, будет влиять и на ближайшие к Москве города. Солнце и чистое небо не будет радовать жителей этих регионов.

В Подмосковье при этом ранее уже обещали дождливую погоду, однако теплую — до +18 градусов, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». «В субботу, 10 октября, ожидаются осадки, но это будут непродолжительные небольшие дожди. Днем температура воздуха поднимется до 16—18 градусов», — говорит ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. При этом 11 октября должна быть солнечная, почти безветренная погода.

На Урал, например, солнечная погода все же возвращается. В Кургане и Челябинске ожидается потепление до +15. Пермский край также поглотит антициклон с теплым воздухом после недели холодов. Однако северные районы Урала не смогут похвастаться тем же. В ЯНАО штормовое предупреждение с порывами ветра и понижением температуры до -6.