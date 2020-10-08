08 октября 2020

В Челябинскую область идет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая осень в кленовом парке. Челябинск, золотая осень, кленовый парк, кленовый лист
В Челябинской области ожидаются теплые выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие выходные в Челябинской области синоптики обещают до 15 градусов тепла. Теплая погода в регионе сохранится до середины следующей недели.

«10 и 11 октября в регионе температура днем поднимется до 17 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснением, скорость ветра около 5-10 метров в секунду порывами до 17 метров в секунду. Местами возможен небольшой дождь», — следует из прогноза Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом ночью температура в регионе может опуститься до нуля градусов, в Челябинске ночью около 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление, которое достигло пика 757 мм ртутного столба, начнет постепенно снижаться и к концу следующей недели вернется к средним значениям. Геомагнитная активность в регионе в норме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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