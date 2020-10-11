В экологической катастрофе на Камчатке обвинили водоросли

Водоросли могли выделить в воду токсины, заявил Алексей Озеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Токсичные водоросли рассматриваются как одна из основных причин произошедшей на Камчатке экологической катастрофы. С таким заявлением выступил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров после совещания в региональном правительстве.

«Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Одна из главных задач — провести морские экспедиции, разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние», — цитирует Озерова ТАСС. По его словам, токсины, выделяемые водорослями, могут нанести вред и морским и животным, и человеку.

Существуют и другие версии причины произошедшего, отметил Озеров. Полной ясности того, что произошло, пока нет, заключил он.

Экологическая катастрофа на Камчатке случилась в первых числах октября. Жители полуострова обнаружили на пляже Авачинского залива сотни трупов морских животных, в частности, крабов, морских ежей и осьминогов. Люди, плававшие в воде, жаловались на плохое самочувствие, некоторые получили ожоги глаз. Источники в экстренных службах заявляли, что в воду вытекли нефтепродукты из коммерческого танкера.