В экологической катастрофе на Камчатке обвинили водоросли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, южноуральское водохранилище, водоросли, цветение воды
Водоросли могли выделить в воду токсины, заявил Алексей Озеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Загрязнение воды на Камчатке

Токсичные водоросли рассматриваются как одна из основных причин произошедшей на Камчатке экологической катастрофы. С таким заявлением выступил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров после совещания в региональном правительстве.

«Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Одна из главных задач — провести морские экспедиции, разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние», — цитирует Озерова ТАСС. По его словам, токсины, выделяемые водорослями, могут нанести вред и морским и животным, и человеку.

Существуют и другие версии причины произошедшего, отметил Озеров. Полной ясности того, что произошло, пока нет, заключил он.

Экологическая катастрофа на Камчатке случилась в первых числах октября. Жители полуострова обнаружили на пляже Авачинского залива сотни трупов морских животных, в частности, крабов, морских ежей и осьминогов. Люди, плававшие в воде, жаловались на плохое самочувствие, некоторые получили ожоги глаз. Источники в экстренных службах заявляли, что в воду вытекли нефтепродукты из коммерческого танкера.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...