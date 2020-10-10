10 октября 2020
09 октября 2020
08 октября 2020

В тюменских монастырях подтвердили коронавирус. Но закрывать их не будут

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, свято-троицкий монастырь
COVID-19 выявлен в Свято-Троицком и Абалакском Знаменском монастырях Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В некоторых монастырях Тюменской области подтвердились случаи коронавируса среди священнослужителей. Однако санитарные врачи не будут закрывать на карантин религиозные учреждения, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Управление Роспотребнадзора не выдавало предписания на закрытие ни одного монастыря в Тюменской области», — сообщили в оперштабе. В ведомстве уточнили, что два случая коронавируса подтверждено в тюменском Свято-Троицком мужском монастыре и один случай — в Абалакском Знаменском монастыре.

Ранее сам Свято-Троицкий мужской монастырь сообщил о переходе на карантин с 8 октября. В учреждении уточнили, что священника, у которого выявили COVID-19, госпитализировали. До конца ограничений монастырь не принимает людей на богослужения.

За минувшие сутки в России подтверждено 13 634 случаев коронавируса, передает агентство Nation News. 118 из них зафиксированы в Тюменской области. Профессор центра Гамалеи Александр Бутенко назвал условия выхода на плато в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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