В некоторых монастырях Тюменской области подтвердились случаи коронавируса среди священнослужителей. Однако санитарные врачи не будут закрывать на карантин религиозные учреждения, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
«Управление Роспотребнадзора не выдавало предписания на закрытие ни одного монастыря в Тюменской области», — сообщили в оперштабе. В ведомстве уточнили, что два случая коронавируса подтверждено в тюменском Свято-Троицком мужском монастыре и один случай — в Абалакском Знаменском монастыре.
Ранее сам Свято-Троицкий мужской монастырь сообщил о переходе на карантин с 8 октября. В учреждении уточнили, что священника, у которого выявили COVID-19, госпитализировали. До конца ограничений монастырь не принимает людей на богослужения.
За минувшие сутки в России подтверждено 13 634 случаев коронавируса, передает агентство Nation News. 118 из них зафиксированы в Тюменской области. Профессор центра Гамалеи Александр Бутенко назвал условия выхода на плато в России.
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