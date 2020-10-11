Вице-спикера заксобрания ЯНАО атаковали мошенники

Виктора Казарина пытались обмануть лжеработники банка Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Телефонные мошенники попытались обмануть вице-спикера заксобрания ЯНАО Виктора Казарина, представившись сотрудниками банка. О случившемся рассказал сам политик. По его словам, он захотел предостеречь подписчиков от преступной схемы, которая стала одной из самых популярных в округе.

«Позвонил незнакомец. Звонящий представился „сотрудником службы безопасности банка“. Лжесотрудник звонил, чтобы якобы предупредить о попытке несанкционированного списания денег с карты. При этом он знал полное имя и паспортные данные и просил их подтвердить», — написал Казарин на своей странице в Instagram. Мошенник, как рассказал депутат, якобы «для сохранности денег» потребовал номер договора или полные сведения о карте и код из СМС.

Как завершился его разговор с аферистом, Казарин не уточнил. Но депутат предупредил подписчиков, что действовать так, как в его ситуации, будут только злоумышленники. «Сотрудники банка никогда не запрашивают пароли и коды по СМС, не просят вас что-либо установить на ваше устройство и совершать какие-либо действия», — заключил Казарин.

Ранее о проблеме кибермошенничества в ЯНАО говорил губернатор Дмитрий Артюхов. На совещании с зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым он заявил, что из-за всплеска активности аферистов, за год показатели преступности на Ямале выросли на 5%. А летом окружное управление МВД подсчитало, что ЯНАО поставил абсолютный рекорд по преступлениям мошенников.