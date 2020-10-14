РФ приостановила финансовую поддержку Киргизии

Россия решила приостановить любую финансовую поддержку Киргизии до стабилизации политической ситуации в Республике и восстановления функционирования органов власти. Об этом журналистам рассказал источник в Министерстве финансов РФ и подтвердил федеральный чиновник.
«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — приводит РБК слова одного из собеседников. Минфин на запрос издания не ответил.
Последний раз, как отмечается, о финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году. Тогда Москва безвозмездно выделила республике 30 млн долларов. А с 2005 года российская сторона списала Бишкеку долги на сумму более 700 млн долларов. С 2021 года безвозмездные гранды превысили сумму в 250 млн долларов.
Беспорядки в Киргизии начались 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда на улицы вышли сторонники не прошедших в парламент партий. После того, как силовики начали применять жесткие меры, протестующие прорвались в здание правительства страны и подожгли его. Помимо этого, из СИЗО был освобожден бывший глава республики Алмазбек Атамбаев, хотя позже вновь был задержан. Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков вначале заявил о готовности покинуть свой пост, однако в дальнейшем приказал ввести в Бишкек войска. Позже он сказал, что уйдет в отставку только после парламентских выборов.
Подписывайтесь на URA.RU в