Выборы главы Надымского района пройдут 20 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На место главы Надымского района ЯНАО претендуют пять кандидатов, сообщили URA.RU в местной администрации. К врио мэра Дмитрию Жаромских, который подал документы еще в начале октября, присоединились четыре влиятельных соперника. Как и предсказывали источники агентства, одним из них стал замдиректора газеты «Надымский рабочий» Аркадий Куртиян.

«Зарегистрированы пять кандидатов», — сказали в пресс-службе мэрии. Вместе с Жаромских и Куртияном за победу на выборах поборются начальник управления контроля в сфере закупок Рамиз Исмаилов, глава управления соцпрограмм Олег Хрин и замдиректора управления капитального строительства Константин Погорский.

Несмотря на обострение борьбы, Жаромских остается наиболее вероятным кандидатом, говорят источники URA.RU в администрации. Врио мэра уже успел договориться с большей частью надымской элиты и считает свое назначение практически состоявшимся. В пользу этого, полагают инсайдеры агентства, говорит тот факт, что Жаромских неофициально является ставленником губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Нового мэра Надымского района изберут 20 октября. Кандидатов оценит специальная конкурсная комиссия, половину из которой назначит губернатор округа. Прошедших отбор претендентов представят депутатам районной думы, которые и назовут нового главу.

В конце сентября в Надымском районе, который является одним из крупнейших экономических центров ЯНАО, объявили о проведении выборов главы. О том, что губернатор Дмитрий Артюхов сменит мэра, источники URA.RU сообщали еще летом. Действующий мэр Леонид Дяченко ушел в длительный отпуск, по окончании которого выйдет на пенсию. На его место в статусе врио был назначен бывший депутат заксобрания Жаромских.