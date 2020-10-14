14 октября 2020

В одном из районов Курганской области ужесточили карантин

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Сквер на улице Карла Маркса. Курган , проход закрыт, улица карла маркса, ограничительная лента, сквер
Новое ограничение ввели в Белозерском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Белозерском районе (Курганская область) из-за угрозы распространения коронавируса временно запретили показ фильмов в учреждениях культуры. Об этом сообщили представители администрации района.

На своем сайте сотрудники администрации разместили решение районного оперативного штаба. «По решению штаба с 12 октября и до особого распоряжения приостановлен показ фильмов в учреждениях культуры на территории Белозерского района», — рассказали представители местных властей.

Представители администрации добавили, что в районе с 1 октября ограничено проведение массовых мероприятий. Помимо этого в районе был введен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Курганской области власти региона ввели обязательную самоизоляцию для лиц 65 лет. Она действует с 12 октября по 2 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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