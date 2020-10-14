В одном из районов Курганской области ужесточили карантин

Новое ограничение ввели в Белозерском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Белозерском районе (Курганская область) из-за угрозы распространения коронавируса временно запретили показ фильмов в учреждениях культуры. Об этом сообщили представители администрации района.

На своем сайте сотрудники администрации разместили решение районного оперативного штаба. «По решению штаба с 12 октября и до особого распоряжения приостановлен показ фильмов в учреждениях культуры на территории Белозерского района», — рассказали представители местных властей.

Представители администрации добавили, что в районе с 1 октября ограничено проведение массовых мероприятий. Помимо этого в районе был введен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Курганской области власти региона ввели обязательную самоизоляцию для лиц 65 лет. Она действует с 12 октября по 2 ноября.