15 октября 2020
14 октября 2020

Курганские власти упрекнули бизнес в нарушении карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на предприятие
Замгубернатора Владимир Архипов рассказал о безответственном отношении организаций к мерам профилактики COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области предпринимателям выписали более 2000 штрафов, связанных с нарушением мер профилактики коронавируса. Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов связал это безответственным отношением организаций. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

«Проводимые с начала пандемии проверки и рейды показывают безответственное отношение к рекомендованным мерам профилактики», — рассказал Архипов. Свое обращение он адресовал руководителям сферы услуг и торговли. Архипов отметил, что с начала действия ограничительных мер было составлено более 2000 протоколов об административных правонарушениях, связанных с неисполнением мер профилактики коронавируса.

Замгубернатора добавил, что областные власти пытаются сохранить возможность работать организациям общепита и торговли во время коронавируса, но для этого бизнес должен соблюдать необходимые правила. «Складывающаяся ситуация с пандемией заставляет нас перейти от предупреждений к реальным наказаниям. И мы будем ужесточать их, вплоть до полного закрытия объекта в случае невыполнения требований», — написал Архипов.

15 октября в Курганской области зафиксировали 70 заболевших коронавирусом за день. Данный показатель стал рекордным для региона. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки местные власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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