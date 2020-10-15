Курганские власти упрекнули бизнес в нарушении карантина

Замгубернатора Владимир Архипов рассказал о безответственном отношении организаций к мерам профилактики COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области предпринимателям выписали более 2000 штрафов, связанных с нарушением мер профилактики коронавируса. Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов связал это безответственным отношением организаций. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

«Проводимые с начала пандемии проверки и рейды показывают безответственное отношение к рекомендованным мерам профилактики», — рассказал Архипов. Свое обращение он адресовал руководителям сферы услуг и торговли. Архипов отметил, что с начала действия ограничительных мер было составлено более 2000 протоколов об административных правонарушениях, связанных с неисполнением мер профилактики коронавируса.

Замгубернатора добавил, что областные власти пытаются сохранить возможность работать организациям общепита и торговли во время коронавируса, но для этого бизнес должен соблюдать необходимые правила. «Складывающаяся ситуация с пандемией заставляет нас перейти от предупреждений к реальным наказаниям. И мы будем ужесточать их, вплоть до полного закрытия объекта в случае невыполнения требований», — написал Архипов.

15 октября в Курганской области зафиксировали 70 заболевших коронавирусом за день. Данный показатель стал рекордным для региона. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки местные власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.