На управляющего скандальным банкротом из ЯНАО завели дело

«Ямал Альянс» остался должен работникам порядка 26 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражного управляющий обанкротившейся компании «Ямал Альянс» привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законом. Как сообщает прокуратура ЯНАО, причиной стали заявления о признании ничтожными сделок, совершенных банкротом.

«Установлены нарушения требований законодательства, выразившиеся в подаче заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, исков об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о ее взыскании, обеспечению сохранности имущества должника и ненадлежащем ведении отчетности о своей деятельности», — сообщили в надзорном органе. По результатам проверки было возбуждено дело по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ — «неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве».

Ранее сообщалось, что компания «Ямал Альянс», ранее принадлежала бывшему депутату гордумы Ноябрьска Александру Руденко, но из-за долгов перешла под управление компании «Пересвет-групп», аффилированной с РПЦ. Смена управления сопровождалась увольнениями работников и долгами по заработной плате.

По имеющейся информации, долг перед более чем 200 работниками предприятия составляет порядка 26 млн рублей. Из них лишь 15 млн рублей — невыплаченная зарплата, еще 11 млн рублей — компенсации и пособия при увольнении.