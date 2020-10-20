Разработчик вакцины от COVID призвал ввести тотальный карантин

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Баннер ритуальных услуг. Курган , пропуск, зона карантина
Повторный режим самоизоляции остановит рост заболеваемости COVID-19, заявили в научном центре, где разрабатывали вакцину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Остановить рост заболеваемости коронавирусом в России невозможно без введения карантина. Об этом предупредил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

О необходимости режима самоизоляции вирусолог сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, можно ли остановить рост заболеваемости COVID-19 введением нерабочих дней. «Я считаю, что невозможно, конечно, нужно вводить», — приводит слова Зуева РИА «Новости». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что введение карантина в России не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также мыть руки.

За последние сутки число заражений коронавирусом в РФ превысило 16 тысяч. При этом в двух регионах число новых больных больше, чем в весенний пик, пишет «Царьград». По прогнозам Минздрава России, ежедневный рост числа новых заболевших коронавирусом может продолжиться еще в течение двух-трех недель. Чтобы в период пандемии не нарушались права россиян, такие термины как «самоизоляция», «социальная дистанция» и «масочный режим» пропишут законодательно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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