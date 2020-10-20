20 октября 2020
19 октября 2020

Что можно и что нельзя в Курганской области во время карантина. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры. Курган , скамейка, пенсионеры, цпкио курган, масочный режим
В Курганской области запретили массовые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в Курганской области принято ввести новые ограничительные меры. Губернатор Вадим Шумков подписал соответствующее постановление 20 октября. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.

Запрещено:

  • проводить на территории Курганской области спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия;
  • детям находиться в общественных местах без сопровождения взрослых;
  • работать кафе и ресторанам после 23:00;
  • проводить дискотеки и мини-концерты;
  • работать домам культуры. Учреждениям культуры нельзя проводить мероприятия на открытых площадках;
  • проводить массовые мероприятия;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • проводить областные спортивные и физкультурные мероприятия, кроме тех, что были включены в официальный план;
  • ходить зрителям на официальные мероприятия. Количество участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Разрешено:

  • посещать предприятия общественного питания;
  • посещать бани и сауны;
  • заниматься спортом и посещать фитнес-центры;
  • парковаться в центре Кургана;
  • работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;
  • приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
  • работать кинотеатрам;
  • находиться на улице без СМС-пропуска;
  • работать турагентствам;
  • выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;

Жители Курганской области обязаны:

  • использовать маску или респиратор в магазинах и других местах приобретения товаров и услуг. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
  • Работодатели должны:
  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
  • желательно проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Рекомендовано:

  • не проводить свадьбы, банкеты и поминки;
  • работодателям отправить 20% сотрудников на удаленный режим работы;
  • минимально посещать общественные места;
  • сразу вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;
  • носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;
  • пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

По данным на 20 октября, в Курганской области зафиксировано 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5074 случая COVID-19.

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