Пациенту отказали в помощи по COVID, потому что он не из Кургана

Житель Шадринска пожаловался на невыносимые условия в больничной очереди (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителя Шадринска (Курганская область) специалисты горячей линии отказались принимать обращение, связанное с коронавирусом. Ему объяснили это тем, что он из Шадринска, а они из Кургана. Об этом он написал на портале «Обратись».

Шадринец рассказал специалистам горячей линии депздрава о больших очередях в городской поликлинике из пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19. «Мою жалобу принять отказались, сославшись, что они в Кургане, а я в Шадринске. Посоветовали купить маску и ждать, как вариант, на улице», — написал он.

«Плохая организация помощи больным с COVID или подозрением на него. <…> Узкий непроветриваемый коридор заполнен пациентами от 20 до 35 человек без возможности соблюдения социальной дистанции», — рассказал житель города в обращении. По его словам, время ожидания приема затягивается до трех часов, из-за чего часть людей не выдерживают и уходят

«В поликлинике был выделен отдельный вход для температурящих пациентов с южной стороны здания с приемом в трех кабинетах <…> Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 обслуживаются отдельно в кабинете инфекционных заболеваний № 10 с отделенным входом», — ответили представители депздрава. Они добавили, что из-за роста числа пациентов с температурой, больных начали принимать в травматологическом отделении Шадринска.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков написал, что в поликлиниках наблюдаются очереди на прием. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в регионе узкие специалисты временно не принимают пациентов.