Главному следователю Курганской области ищут нового зама

В курганском СУ СК намечается кадровая ротация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области ждут назначения нового заместителя руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко. По данным инсайдера URA.RU, речь идет о специалисте из другого региона.

«В Курган будет назначен новый заместитель руководителя областного СК. Он приедет из другого региона», — сообщил источник из числа приближенных к силовикам.

Косвенно эту информацию подтверждает публикация в популярном политическом telegram-канале «Незыгарь». Там сообщается о результатах совещания председателя СУ СК Александра Бастрыкина с руководителями региональных ведомств, которое проводилось по видеоконференцсвязи.

«Персонально под раздачу председателя в этот раз попали руководители СУ СК по Белгородской, Курганской, Смоленской и Калининградской областям. Белгородский руководитель председателя не устраивает настолько, что он направил туда комплексную проверку. Курган он предложил укрепить новым руководителем», — пишет «Незыгарь».

В региональный СУ СКР направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в сентябре первый заместитель руководителя СУ СКР по Курганской области Дмитрий Цымбаленко ушел в отпуск. Однако после отпуска он может не вернуться на прежнее место. На сайте областного СК Цымбаленко указан первым заместителем. Также еще один замруководителя — Максим Козлачков.