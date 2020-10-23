Визит президента России Владимира Путина в Тюменскую область откладывается на неопределенный срок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На данный момент, в „Сибуре“ приостановлена подготовка к приезду президента. Возможно, планы главы государства насчет поездки в Тобольск изменились из-за коронавируса. Конкретной даты, когда такой визит может состояться, пока никто не знает. Это открытый вопрос», — пояснил источник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службе «Сибура» URA.RU сообщили, что информацией относительно даты проведения совещания по развитию нефтегазохимии и визита Путина на предприятие не обладают. В городской администрации также ничего не смогли ответить агентству по поводу возможного приезда Путина в Тобольск.
Ранее агентство писало о том, что 21 июля заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов анонсировал визит президента Путина в Тобольск. Глава государства планировал приехать в Тюменскую область на совещание по приглашению «Сибура». Визит, запланированный на середину сентября, не состоялся по неназванным причинам, его перенесли на конец октября.
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