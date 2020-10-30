Навальный пожаловался на Россию в Европейский суд

Алексей Навальный обратился в ЕСПЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Адвокаты Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что в России отказались возбуждать уголовное дело после госпитализации блогера. Об этом журналистам рассказала адвокат Ольга Михайлова.

Жалоба, по ее словам, была подана еще 21 августа, а сейчас юристы внесли в нее дополнения. Они потребовали, чтобы ЕСПЧ признал нарушение со стороны РФ статьи 2 Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»). «Мы просили, чтобы Европейский суд вмешался и семье Алексея разрешили бы его транспортировать [в Германию]. Плюс говорили о том, что эффективного расследования в нашей стране не будет», — приводит РБК слова Михайловой, которая добавила, что дело не возбуждено до сих пор.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Немецкие врачи отвезли его в берлинскую клинику «Шарите», где Навальный пришел в сознание 7 сентября. Позже в правительстве Германии заявили, что в организме блогера якобы нашли следы «Новичка». Завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев, как и другие российские специалисты, подчеркивали, что Навальный не мог быть отравлен этим ядом. В противном случае, пострадали бы окружающие и пассажиры самолета. Это же, как напоминает «Ридус», подтверждал один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

Позднее в правоохранительных органах заявили, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ в организме Алексея Навального.