Старец предрек, что Россия станет «как при царе Иоанне Грозном» Скриншот: с канала Всеволод Могучев на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Бывший схиигумен Сергий, отлученный от церкви и находящийся под уголовными делами, сообщил, что переходит в наступление. Об этом старец заявил после крестного хода, прошедшего накануне в созданном им Среднеуральском женском монастыре («Спорительница хлебов»). Схимонах продемонстрировал собравшимся свое оружие — перстень императора.

«Молитвами Александра Васильевича Суворова мы пошли в наступление», — заявил отец Сергий. «Слава богу!» — отреагировали на это его адепты. «Посмотрите, что за эту неделю произойдет», — добавил старец. Он призвал сторонников собраться на большой крестный ход, который должен состояться в воскресенье, 8 ноября.

Также отец Сергий продемонстрировал собравшимся перстень Николая II. «Сегодня с Вами шел царь, — сообщил схимонах собравшимся. — Зря не заметили». По его пророчеству, Россия скоро будет «как во времена царя самодержавного, любящего Россию — Иоанна Грозного».

Продемонстрированный отцом Сергием артефакт — по всей видимости, перстень императора, который долгое время находился у Натальи Поклонской. В августе 2019, приехав в монастырь в последний раз, чтобы помириться с отцом Сергием, она вернула ему драгоценность. Все это время перстень находился в монастыре, однако широкому кругу его никогда не показывали.

Отца Сергия, напомним, оштрафовали за отрицание коронавируса, а за резкие высказывания в видеороликах он был признан экстремистом. Кроме этих двух административных дел есть и несколько уголовных: по статье 117 УК РФ об истязаниях подростков в монастыре (в этом же деле фигурирует статья 193 УК РФ — халатность), а также по части 3 статьи 148 «воспрепятствование богослужению» и статье 330 УК РФ (самоуправство) — речь об эпизоде, когда комиссию Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь.