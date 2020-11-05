05 ноября 2020
04 ноября 2020

Курганская область преодолела новый порог по больным COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
За все время в регионе обнаружили 6435 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 6 ноября подтвердилcя 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Данный показатель является рекордным для региона. 5 ноября выявили на четыре случая меньше.

«На 6 ноября в Курганской области лабораторно подтвержден 91 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 52 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Половинском, Притобольном районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

За день были выписаны 130 человек. Данный показатель также является рекордным. До этого больше всего в регионе за день выписывали 127 человек. Всего в области обнаружили 6435 больных коронавирусом. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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