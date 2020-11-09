Десятки медиков приехали в Курганскую область для борьбы с COVID

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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Курганским врачам помогают десятки ординаторов из медицинских вузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганскую область приехали 45 ординаторов из медицинских вузов соседних регионов для помощи местным врачам в борьбе с COVID-19. Также медработникам помогают около 200 студентов медколледжа. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Курганской области на помощь врачам в борьбе с COVID-19 пришли 45 ординаторов и почти 200 студентов медколледжа», — говорится в сообщении. В период пандемии их пригласил региональный департамент здравоохранения. Ординаторы приехали из Южно-Уральского, Омского и Тюменского государственных медицинских университетов. Они работают в больницах области, в том числе в «красных зонах» инфекционных госпиталей, выезжают на вызовы неотложной помощи.

«Работаем почти без выходных, с 8 утра до 12 ночи, нагрузка очень большая», — рассказала ординатор второго курса ЮУГМУ (Челябинск) Алина Салихова. Сейчас она работает консультирующим врачом-терапевтом Курганской поликлиники №2. «Мы благодарны каждому ординатору и студенту, который откликнулся на нашу просьбу и пополнил ряды медицинских работников», — заявила и. о. первого заместителя директора Департамента здравоохранения Елена Ахмадышина.

Ранее URA.RU сообщало, что 29 октября в Курган приехали военные медики. Они работают в четырех больницах Кургана и одном медучреждении Шадринска. С 28 октября в Курганскую область на помощь в борьбе с коронавирусом начали приезжать медработники из других регионов. Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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