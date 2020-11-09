В Курганской области построят новые медучреждения

Курганский онкодиспансер получит новый хирургический комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В следующем году в Кургане начнется строительство двух новых зданий для медицинских учреждений. Также власти планируют продолжить закупки медицинского оборудования и машин скорой помощи, написал губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках реализации федеральной программы модернизации первичного звена начнем в 2021 году строительство большой новой детской поликлиники в Заозерном», — рассказал Шумков. Также в следующем году планируют приступить к строительству здания хирургического комплекса онкодиспансера. Оба проекта уже прошли экспертизу, готовы участки и сети.

Кроме того, власти приступят к проектированию нового здания шадринской ЦРБ. Когда ее начнут строить — пока не уточняется. «Обсуждаем строительство и оснащение модульного пристроя к инфекционному госпиталю — до 100 коек. Сейчас идет уточнение привязки объекта и его технических деталей», — добавил губернатор.

Также Шумков отметил, что в следующем году продолжится ремонт поликлиник и районных больниц. До конца этого года закупят два новых аппарата КТ для Кургана и Шадринска, в следующем году — еще два аппарата КТ для районных больниц. Обсуждается вопрос модернизации флюрографического оборудования в ряде медучреждений. Также в 2021 году планируется закупить для медиков 58 новых автомобилей.

Ранее в этом году область уже приобрела несколько аппаратов КТ, сообщало URA.RU. Дополнительные деньги выделили и на другое оборудование, необходимое для борьбы с COVID-19. В конце октября по поручению президента РФ Владимира Путина из резервного фонда России на борьбу с коронавирусом в Курганской области выделили 107,5 миллионов рублей. Перед этим курганские медики пожаловались ему на и проблемы в здравоохранении региона.