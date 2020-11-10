Фирму челябинского экс-губернатора банкротит родной город

У Бориса Дубровского (слева) проблемы с властями Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU

К процессу банкротства ПО «Монтажник», которая контролируется семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, подключились мэрия Магнитогорска, родного города бывшего главы региона. Власти Магнитки подали иск в Арбитражный суд Челябинской области о намерении вступить в список кредиторов из-за долга в 520,8 тысяч рублей.

«Администрация Магнитогорска обратилась в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов», — говорится в документах суда. Заявление рассмотрят 8 декабря. Это уже шестидесятый иск к ПО «Монтажник» по делу о банкротстве фирмы.

«Речь идет о долгах за арендную плату и пени за пользование земельными участками по договорам аренды», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Связаться с представителями семьи Дубровских и с руководством ПО «Монтажник» не удалось.

«Монтажник» контролируется семьей экс-губернатора через доверенных лиц. Актив приобретен Дубровскими в феврале 2018 года. ПО «Монтажник» строил конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. В объект вложены миллиарды рублей областного бюджета. Строительство заморожено, возбуждены уголовные дела. В конце сентября суд ввел на ПО «Монтажник» внешнее наблюдение. Долги фирмы превысили 700 млн рублей.

В кредиторы заявилась дочь экс-губернатора Анна Дубровская. В суде интересы ПО «Монтажник» представляет экс-директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки, доверенное лицо Дубровских Наталья Салеева. Она передала фирме Александра Дубровского, сына экс-губернатора, почти все имущество «Монтажника», но суд наложил на эти активы арест.