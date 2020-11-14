Коронавирус нарушил планы Деда Мороза

Дед Мороз поздравит некоторые города в социальных сетях Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дед Мороз скорректировал свои планы на Новый год из-за коронавирусной инфекции. Сложная эпидемиологическая ситуация в ряде регионов не позволила жителю Великого Устюга посетить все запланированные ранее российские города.

«Дед Мороз не сможет посетить все города России в текущем году из-за распространения коронавируса», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу резиденции волшебника. Сообщается, что города, которые пришлось исключить из предновогоднего турне, Дед Мороз поздравит в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Ранее стало известно, что власти некоторых российских городов отменили все массовые новогодние мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 13 ноября подписал распоряжение, запрещающее проведение всех новогодних елок и ледовых шоу в столице. Кроме того, без ледового городка в этом году останутся жители Перми. Также вводятся ограничения на праздничные мероприятия в Кузбассе, Якутии, в Краснодарском крае, а также в Пензенской области и Башкирии.