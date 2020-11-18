18 ноября 2020

В Кургане совершено нападение на женщину. «Стреляли из карабина»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, оружие, военное воспитание, винтовка симонова, затвор
В Кургане из карабина стреляли в женщину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане неизвестный пытался выстрелить в женщину. Инцидент произошел 13 ноября. Злоумышленник стрелял с улицы в квартиру. URA.RU стало об этом известно от источников, знакомых с ситуацией.

«Судя по всему, стреляли из охотничьего карабина — нарезного оружия. Девушка в момент выстрела проходила мимо окна. По счастливой случайности, пуля в нее не попала. Но она была ранена осколком стекла», — уточнил инсайдер.

Другой источник, приближенный к правоохранительным органам, подтвердил инцидент. К нему может быть причастен бывший муж девушки. В пресс-службах силовых ведомств агентству сообщили, что сейчас устанавливается причастность экс-супруга девушки к инциденту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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