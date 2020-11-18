В Кургане неизвестный пытался выстрелить в женщину. Инцидент произошел 13 ноября. Злоумышленник стрелял с улицы в квартиру. URA.RU стало об этом известно от источников, знакомых с ситуацией.
«Судя по всему, стреляли из охотничьего карабина — нарезного оружия. Девушка в момент выстрела проходила мимо окна. По счастливой случайности, пуля в нее не попала. Но она была ранена осколком стекла», — уточнил инсайдер.
Другой источник, приближенный к правоохранительным органам, подтвердил инцидент. К нему может быть причастен бывший муж девушки. В пресс-службах силовых ведомств агентству сообщили, что сейчас устанавливается причастность экс-супруга девушки к инциденту.
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