Скандальный схиигумен Николай Романов тоже попал в этот список Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала список из десяти священнослужителей, которые никогда не являлись священниками, были запрещены в служении или отлучены от церкви. Такая информация содержится в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет» на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

«Баканин Владимир Васильевич, Липин Александр Павлович, Махов Михаил Сергеевич, Кирсанов Сергей Владимирович, Шляхов Петр Степанович, Агеев Эдуард Анатольевич, Кучеров Сергей Иванович, Филиппов Вениамин Евгеньевич, Головин Владимир Валентинович», — говорится на сайте организации. В список попал и бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), настоятель Среднеуральского женского монастыря, прославившийся нападением на телеведущую Ксению Собчак.

В 2020 году Романов был лишен сана и отлучен от церкви, однако он не признал этого факта и в настоящий момент продолжает считать себя священнослужителем, пишет RT. В ноябре экс-схиигумена Сергия обвинили в оскорблении чувств верующих, психологическом насилии над детьми и сектантстве.