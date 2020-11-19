19 ноября 2020

РПЦ опубликовала список лжесвященников. В их числе — опальный отец Сергий

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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Скандальный схиигумен Николай Романов тоже попал в этот список Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала список из десяти священнослужителей, которые никогда не являлись священниками, были запрещены в служении или отлучены от церкви. Такая информация содержится в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет» на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

«Баканин Владимир Васильевич, Липин Александр Павлович, Махов Михаил Сергеевич, Кирсанов Сергей Владимирович, Шляхов Петр Степанович, Агеев Эдуард Анатольевич, Кучеров Сергей Иванович, Филиппов Вениамин Евгеньевич, Головин Владимир Валентинович», — говорится на сайте организации. В список попал и бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), настоятель Среднеуральского женского монастыря, прославившийся нападением на телеведущую Ксению Собчак.

В 2020 году Романов был лишен сана и отлучен от церкви, однако он не признал этого факта и в настоящий момент продолжает считать себя священнослужителем, пишет RT. В ноябре экс-схиигумена Сергия обвинили в оскорблении чувств верующих, психологическом насилии над детьми и сектантстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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