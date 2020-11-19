19 ноября 2020

Тюменцы выступили против детского центра у АЗС. Люди боятся взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, дети, детская комната, дети играют, игрушки
Ишимцы потребовали проверить, на каком основании детский центр работает вблизи АЗС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ишима попросили прокуратуру проверить, законно ли работает детский центр «Лабиринт-Игроленд», расположенный вблизи АЗС. Пост об этом опубликован в соцсети «ВКонтакте». Ишимская межрайонная прокуратура уже начала проверку.

«Все, кто заправляется на АЗС, не могли не видеть, что в двадцати метрах от крайней бензоколонки дверь в детский развлекательный центр „Лабиринт-Игроленд“. Понимает ли его хозяйка, какой опасности она подвергает детей? Понимали ли это чиновники, которые выдали разрешение?» — пишет в группе «Ишим пере Послушано» соцсети «ВКонтакте» автор поста Владимир Воронин.

Его точку зрения в комментариях поддержали и другие пользователи. «Нам тут вторую „Зимнюю вишню“ не надо», — отметил Дмитрий Коротких. «Сегодня заправка стоит, завтра сбой и снесет все. Это дети, вы почему не думаете о последствиях?» — пишет Татьяна Иванова.

Владелица центра Елена Мальцева также приняла участие в обсуждении. По ее словам, никаких нарушений в размещении учреждения нет, а пост был написан по чьему-то заказу. Связаться с предпринимателем URA.RU не удалось — на звонки агентства она не ответила.

Что до правоохранителей, они уже отреагировали на запрос ишимцев. «Ишимская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту публикации поста в одной из групп соцсети „ВКонтакте“ о возможном незаконном размещении центра „Лабиринт-Игроленд“ в городе Ишиме», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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