Власти ЯНАО планируют увеличить число так называемых «часов тишины», в которые запрещено делать ремонт или громко слушать музыку. Вопрос поднял губернатор Дмитрий Артюхов, заявивший, что в пандемию коронавируса ямальцы стали дольше находиться дома. Окружные законодатели в ближайшее время проработают региональную норму «О тишине», сообщили URA.RU в отделении «Единой России».
В начале года власти Ямала уже рассматривали возможность продлить «часы тишины». Теперь депутаты заксобрания вернутся к работе. Обсуждается введение административной ответственности за шум в обеденное время — с 12:00 до 15:00. Также может появится наказание за шумный ремонт, стройку и погрузочно-разгрузочные работы с 20:00 до 22:00. Соблюдение тишины ночью предлагается сделать с 22:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздникам.
Отмечается, что детский плач или шум воды не является запрещенным шумом. Согласно действующей норме, безнаказанно пользоваться перфоратором или громко слушать музыку разрешается до 23:00. Дополнительных ограничений нет.
«Новый состав депутатской фракции „Единой России“ намерен детально изучить наработки предшественников и внести свои предложения в региональный законопроект. Со следующей недели в соцсетях партия запустит опрос и соберет мнения ямальцев по данному вопросу», — рассказали в пресс-службе ячейки единороссов.
Ранее губернатор Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы жителей ЯНАО в своем Instagram, заявил, что в пандемию коронавируса вопрос о «часах тишины» встал особенно остро. Все потому, что дети и взрослые чаще пребывают дома и нуждаются в отсутствии шума от соседей. Глава региона поручил депутатам вернуться к законопроекту.
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