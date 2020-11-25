Ямальские школьники вернутся за парты с 1 декабря
Власти Ямала отменили онлайн-обучение — глава ямальского города заняла важный пост — ямальские семьи переедут в новое жилье — прокуратура начала проверку газовой компании. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:
Онлайн-обучение отменено
- Ямальские школьники с 1 декабря вернутся за парты. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, перевод детей на дистанционное обучение принес результат.
- В то же время власти округа могут продлить зимние и весенние каникулы, если этого будет требовать эпидемиологическая обстановка.
Мэр Лабытнанги заняла новый пост
- Председателем Совета муниципальных образований Ямала избрана глава Лабытнанги Марина Трескова. Об этом сообщили представители ассоциации.
Тысячи семей получат новое жилье
- 24 тысячи семей Ямала переселятся из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом заявил первый зампредседателя окружного законодательного собрания Алексей Ситников.
Прокуратура проверит газовщиков из-за COVID
- Ямальская прокуратура начала проверку на Бованенковском месторождении, работники которого жаловались на отсутствие лечения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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