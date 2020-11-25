Ямальские школьники вернутся за парты с 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала отменили онлайн-обучение — глава ямальского города заняла важный пост — ямальские семьи переедут в новое жилье — прокуратура начала проверку газовой компании. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Онлайн-обучение отменено

Ямальские школьники с 1 декабря вернутся за парты. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, перевод детей на дистанционное обучение принес результат.

В то же время власти округа могут продлить зимние и весенние каникулы, если этого будет требовать эпидемиологическая обстановка.

Мэр Лабытнанги заняла новый пост

Председателем Совета муниципальных образований Ямала избрана глава Лабытнанги Марина Трескова. Об этом сообщили представители ассоциации.

Тысячи семей получат новое жилье

24 тысячи семей Ямала переселятся из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом заявил первый зампредседателя окружного законодательного собрания Алексей Ситников.

Прокуратура проверит газовщиков из-за COVID

Ямальская прокуратура начала проверку на Бованенковском месторождении, работники которого жаловались на отсутствие лечения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.