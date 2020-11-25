25 ноября 2020
24 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 26 ноября. Дистанционное обучение отменено, ямальцы получат новое жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские школьники вернутся за парты с 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала отменили онлайн-обучение — глава ямальского города заняла важный пост — ямальские семьи переедут в новое жилье — прокуратура начала проверку газовой компании. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Онлайн-обучение отменено

Мэр Лабытнанги заняла новый пост

Тысячи семей получат новое жилье

  • 24 тысячи семей Ямала переселятся из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом заявил первый зампредседателя окружного законодательного собрания Алексей Ситников.

Прокуратура проверит газовщиков из-за COVID

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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