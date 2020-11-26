Курсы валют за последние сутки не претерпели значительных изменений — утром 26 ноября евро стоит 89,88 рубля (-0,005), за доллар нужно отдать 75,47 рубля (-0,34). Игроки нефтяного рынка постепенно укрепляют позиции — смесь Brent стоит 48,37 доллара за баррель (+0,78), WTI — 46,02 доллара за бочку (+0,31).
Ситуация в России
Малоимущим семьям нужно выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году. С таким предложением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Также он предлагает поддержать одиноких пенсионеров, членов многодетных семей и инвалидов.
В России растут цены на рынке первичного жилья, из-за этого его доступность может снизиться, предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, тренд наметился на фоне действия программы льготной ипотеки.
Чиновникам хотят облегчить процесс выхода на пенсию и получения субсидий на недвижимость. Сейчас для получения одной из субсидий им нужно собрать 17 справок, Минэкономразвития предлагает сократить количество бумаг до двух.
Государство замораживает накопительную часть пенсий, чтобы закрывать свои расходы, заявил экономист Антон Любич. По его словам, закрывать дыры в бюджете можно либо таким образом, либо поднятием налогов. Также есть вариант с развитием экономики, однако его эксперт называл «долгим и скучным».
Правительство РФ 26 ноября будет рассматривать законопроект о
Ситуация в мире
Индексы Нью-Йоркской биржи
Односторонние санкции наносят государствам крупный
Что будет дальше?
В России подорожают автомобили, заявили аналитики «Автостата». По их данным, в 2021 году рост цен составит около 10%. Главная причина — укрепление доллара и ослабление рубля.
Жизнь неплательщиков по услугам ЖКХ станет легче с января 2021 года — управляющим компаниям в таких ситуациях запретят обращаться в суд, рассказала директор ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Для подачи иска поставщикам ЖКУ нужны будут персональные данные неплательщика, к которым у них не будет доступа.
Потребительская активность россиян
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