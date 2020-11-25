К прибытию ревизоров может быть причастен Олег Колесников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проверка Генпрокуратурой РФ прокуратуры Челябинской области может быть связана с жалобой депутата Госдумы Олега Колесникова по ряду уголовных дел. Эта версия сейчас обсуждается в кулуарах, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В отношении агрохолдинга „Здоровая ферма“ расследуется уголовное дело по неуплате налогов в период, когда холдинг принадлежал Колесникову, — напомнил инсайдер. — Расследуется дело по факту крупного мошенничества по сети аптек „Классика“, которую курировала семья Колесниковых. Дела возбуждались при прежнем руководстве прокуратуры». Источник отметил, что если жалобу на прокуратуру региона и лично на прокурора Виталия Лопина писал депутат, то делу должны дать ход, так как Колесников входит в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Как отметил инсайдер, жалобу Колесникову мог составить его личный адвокат, бывший вице-губернатор Сергей Буйновский. По словам источника, оба дела пытались закрыть, но прокуратура добилась, чтобы расследование возобновили. «Из-за того, что у Колесникова могут быть проблемы с законом, „Единая Россия“ не хочет его поддерживать на выборах в Госдуму РФ, — отмечает источник. — На возбуждении дела настаивают и кредиторы Колесникова, которым он задолжал свыше миллиарда рублей. Мандат ему нужен для сохранения неприкосновенности, которую могут, конечно, снять по запросу Генпрокуратуры. Но „ЕР“ такой скандал не нужен».

О том, что Колесников фигурирует в деле по «Здоровой ферме» как «неустановленное лицо», ранее заявила председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева. Дозвониться до Колесникова URA.RU не удалось, его телефон отключен. Источник в Госдуме сообщил, что депутата давно не видели в парламенте и он в эти дни находится в Челябинске. «Я никакой жалобы не подавал и комментировать мне что-либо сложно», — заявил URA.RU Буйновский.

Спецбригаду Генпрокуратуры в Челябинске возглавляет начальник управления Виктор Балдин. Проверка продлится до 28 ноября. По документам она проходит как «экспериментальная». В пресс-службе прокуратуры региона визит москвичей не комментируют. Пресс-служба Генпрокуратуры на запрос URA.RU не ответила.