29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020
26 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 30 ноября. Путин обсудит вопросы нефтехимии, начата раздача бесплатных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, моор александр, якушев владимир
Перед встречей с президентом в Тобольске, губернатор Александр Моор (слева) и полдпред Владимир Якушев (справа) ушли на самоизоляцию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Названы темы обсуждения на встрече Путина в Тобольске — руководители региона ушли на самоизоляцию — в Тюмени начнется этап тестирования вакцины — пациентам с коронавирусом начали выдавать бесплатные препараты — треть незавершенных строительных объектов названы проблемными. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин обсудит в Тобольске ряд важных тем

Чиновники ушли на самоизоляцию перед визитом президента

  • Полпред Владимир Якушев и губернатор Александр Моор ушли на самоизоляцию перед тем, как встретиться с главой государства в Тобольске.

Начнется испытание новой вакцины от коронавируса

В регионе начали выдавать бесплатные лекарства

Треть недостроев в регионе являются проблемными

  • По данным регионального департамента по общественным связям, в области 30% недостроенных объектов, в которые вкладывались бюджетные средства, являются проблемными.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...