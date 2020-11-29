Названы темы обсуждения на встрече Путина в Тобольске — руководители региона ушли на самоизоляцию — в Тюмени начнется этап тестирования вакцины — пациентам с коронавирусом начали выдавать бесплатные препараты — треть незавершенных строительных объектов названы проблемными. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:
Путин обсудит в Тобольске ряд важных тем
- Президент России Владимир Путин во время визита в Тобольск 1 декабря обсудит вопросы нефтехимии. В частности, будут затронуты темы добавленной стоимости.
Чиновники ушли на самоизоляцию перед визитом президента
- Полпред Владимир Якушев и губернатор Александр Моор ушли на самоизоляцию перед тем, как встретиться с главой государства в Тобольске.
Начнется испытание новой вакцины от коронавируса
- С 30 ноября в Тюмени начнутся испытания российской вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах. На первом этапе будут отобраны люди, которые подходят для участия в исследовании вакцины. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В регионе начали выдавать бесплатные лекарства
- С 27 ноября в области начали выдавать бесплатные препараты пациентам с COVID, которые лечатся амбулаторно. Ранее их закупили на средства из федерального бюджета.
Треть недостроев в регионе являются проблемными
- По данным регионального департамента по общественным связям, в области 30% недостроенных объектов, в которые вкладывались бюджетные средства, являются проблемными.
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