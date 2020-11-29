Стало известно, какие вопросы будет обсуждать Путин в Тобольске

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин скоро посетит Тюменскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Названы темы, которые президент России Владимир Путин будет обсуждать во время визита в Тобольск. Об этом сообщает «Россия 1».

По данным телеканала, российский лидер будет заниматься вопросами нефтехимии. В частности, одной из главных тем станет вопрос добавленной стоимости.

Ранее о возобновлении командировок Путина в регионы сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Визит в Тюменскую область запланирован на 1 декабря. В Тобольске глава государства откроет крупнейший в стране нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим». Накануне визита Путина в город прилетели военные вертолеты, а на улицах стали замечать больше сотрудников Росгвардии и других правоохранительных структур. В местных гостиницах на 1 декабря уже закончились номера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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