Военные медики провели ревизию больниц Курганской области

Военные врачи проверили больницы Шадринска, Катайска, Далматова и Щучья Курганской области. Там они изменили тактику лечения более 100 пациентов больных коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
«Специалисты министерства обороны России помогают в работе гражданским коллегам из четырех больниц в райцентрах Шадринск, Катайск, Далматово и Щучье», — ссылается на данные пресс-службы телеканал «Звезда». Медучреждения в данных городах в рамках рабочей поездки посетили инфекционист, реаниматолог и эпидемиолог Минобороны.
«В ходе проведения осмотров больных коронавирусом для повышения эффективности терапевтических мероприятий врачи сводного медицинского отряда изменили тактику ведения и лечения более 100 пациентов», — сообщает «Интерфакс». Специалисты Минобороны помогли организовать работу «красных зон» перепрофилированных госпиталей и скорректировали схемы маршрутизации пациентов с коронавирусом.
В Курганскую область военные медики прибыли 29 октября. До это местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину. Позже военные специалисты указали на проблемы руководства некоторых больниц региона. Также медики Минобороны помогли открыть в Кургане единый центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом.
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