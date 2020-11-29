29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Военные медики провели ревизию больниц Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Специалисты Минобороны посетили больницы четырех городов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Военные врачи проверили больницы Шадринска, Катайска, Далматова и Щучья Курганской области. Там они изменили тактику лечения более 100 пациентов больных коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Специалисты министерства обороны России помогают в работе гражданским коллегам из четырех больниц в райцентрах Шадринск, Катайск, Далматово и Щучье», — ссылается на данные пресс-службы телеканал «Звезда». Медучреждения в данных городах в рамках рабочей поездки посетили инфекционист, реаниматолог и эпидемиолог Минобороны.

«В ходе проведения осмотров больных коронавирусом для повышения эффективности терапевтических мероприятий врачи сводного медицинского отряда изменили тактику ведения и лечения более 100 пациентов», — сообщает «Интерфакс». Специалисты Минобороны помогли организовать работу «красных зон» перепрофилированных госпиталей и скорректировали схемы маршрутизации пациентов с коронавирусом.

В Курганскую область военные медики прибыли 29 октября. До это местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину. Позже военные специалисты указали на проблемы руководства некоторых больниц региона. Также медики Минобороны помогли открыть в Кургане единый центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...