Алексей Текслер запустил обновление ЕР на всех уровнях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» готовятся к новой кадровой перезагрузке. Это будет уже третья ротация с того времени, как областную ЕР возглавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщил URA.RU источник в партии, на этот раз речь идет об обновлении первичных отделений ЕР.

«После того, как Текслеру представили закрытый доклад о состоянии дел в партии, началась кадровая ротация в местных политсоветах, — напомнил URA.RU инсайдер. — Теперь речь идет о ревизии партийных первичек. Ее решено начать в самое ближайшее время. Такое решение принял губернатор, ознакомившись с докладом. По итогам ревизии ожидаются кадровые замены».

В региональном исполкоме ЕР от комментариев по поводу новой ротации воздержались, но сообщили, что в области действует 2 тысячи 275 партийных первичек. «По числу участковых избирательных комиссий», — уточнили в исполкоме. По данным URA.RU, кадрового обновления первичек не было много лет.

Источник ЕР рассказал URA.RU еще несколько подробностей из секретного доклада, представленного Текслеру партийными соратниками. «Готовится несколько проектов, самый крупный из которых — партийная школа, — пояснил источник. — Сейчас решается вопрос по кураторам проектов».

Первая кадровая ротация в челябинской ЕР произошла тогда, когда обновили президиум и региональный политсовет. Сейчас идет вторая ротация, связанная с заменой секретарей местных политсоветов. Причины замен связаны как с провалом на выборах и низким рейтингом ЕР в территориях, так и с уходом секретарей на пенсию. Получить комментарий вице-губернатора по внутренней политике, первого замсекретаря челябинской ЕР Анатолия Векшина не удалось. Его телефон не отвечает.